Атлетик - Жирона 3:2: огляд матчу Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді поступилась Атлетику.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
25 тур, 19 лютого
Голи: 1:0 - 2 Беренгер, 1:1 - 49 Циганков, 2:1 - 56 Беренгер, 3:1 - 60 Вільямс, 3:2 - 75 Гарсія
Український вінгер Жирони Віктор Циганков відзначився голом та був замінений на 89 хвилині гри. Водночас Артем Довбик відіграв повний матч.
Попри поразку, Жирона зберегла друге місце в чемпіонаті Іспанії, на 6 очок відстаючи від Реала.
Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.