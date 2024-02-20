Атлетик - Жирона 3:2: огляд матчу Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25 туру іспанської Ла Ліги Жирона на виїзді поступилась Атлетику.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

25 тур, 19 лютого

Атлетик - Жирона 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Беренгер, 1:1 - 49 Циганков, 2:1 - 56 Беренгер, 3:1 - 60 Вільямс, 3:2 - 75 Гарсія

Український вінгер Жирони Віктор Циганков відзначився голом та був замінений на 89 хвилині гри. Водночас Артем Довбик відіграв повний матч.

Попри поразку, Жирона зберегла друге місце в чемпіонаті Іспанії, на 6 очок відстаючи від Реала.

Раніше Севілья та Валенсія з Романом Яремчуком не визначили сильнішого.