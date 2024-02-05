"Давай сам на сам": Мудрик зухвало відповів відомому фану Челсі після критики на свою адресу

І запропонував позмагатися за гроші...

Джерело - Чемпіон.

У мережі з'явився скріншот приватного листування Михайла Мудрика з уболівальником Челсі орієнтовно зразка грудня минулого року, після поразки "синіх" від Манчестер Юнайтед (1:2) в матчі АПЛ.

Діалог виклав у сторіз свого Instagram один із його учасників - Fedor Sneaks, який має 129 тисяч підписників і називає себе "персональним шопером для знаменитостей номер один у Великій Британії".

Перекласти розмову можна так:

Що в біса відбувається з тобою? Ти забув, як грати у футбол? Щось треба міняти. Може, зроби кілька вправ сам на сам... Щоразу, коли ти граєш, у нас на одного гравця менше!

Приходь грати сам на сам, на 10 000 фунтів.

Брате, я особисто платитиму тобі щоразу, як ти забиватимеш. Ми всі тут уболівальники Челсі, і я веду справи з гравцями, але вперед, чуваче, у вас далі Евертон!

Ти добре граєш у футбол?

Забий за нас, будь ласка.

"Я більше не шкодую, що написав йому. Челсі, нам порібні відповіді", - резюмував уболівальник цей скріншот після вчорашньої поразки підопічних Маурісіо Почеттіно від Вулвергемптона (2:4). Цікаво, що Мудрик у цій грі вийшов на поле на 72-й хвилині й устиг віддати гольовий пас на Тьяґо Сілву.

Нагадаємо, це вже далеко не вперше, коли в публічному просторі з'являється історія з різким спілкуванням Михайла з уболівальниками.

Мудрик зухвало відповів фанату в соцмережах на зауваження щодо своєї гри

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