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Агбонлахор: Несхоже, що в Мудрика є якийсь футбольний інтелект

Сьогодні 22:18 105 0
Агбонлахор: Несхоже, що в Мудрика є якийсь футбольний інтелект

Колишній нападник Астон Вілли Габріель Агбонлахор розкритикував вінгера Челсі Михайла Мудрика.

Ексфорвард збірної Англії розповів про українця після поразки від Ліверпуля (1:4).

"Челсі виглядав так, ніби їм байдуже, що вони програють. Це те, що я побачив, вони були такими поганими. Вони виглядали так, ніби їх не хвилює програш. Бенуа Бадьяшіль показав, мабуть, найгіршу гру центрального півзахисника, яку я бачив у Прем’єр-лізі за останні два сезони. Він був жахливим. Чілвелл не був чудовим, а потім вийшов Мудрик — він нічого не навчився.

Він натикається на суперників, вибиває м’яч з гри. Несхоже, що в нього є якийсь футбольний інтелект. Тіагу Сілва був жалюгідним. Ви витрачаєте мільярд фунтів на гравців, а у вас майже 40-річний центральний захисник. Енцо Фернандес був жалюгідним. Мойсес Кайседо був жалюгідним. Аксель Дісасі – я можу продовжувати, тому що вся команда не була на висоті", - сказав Агбонлахор.

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