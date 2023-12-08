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Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Сьогодні 21:07 Андрій Дунець 221 0
Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024

Джерело - Чемпіон.

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення обурило не лише пересічних українців, а й посадових осіб зі сфери спорту та не тільки.

Президент НОК України Вадим Гутцайт із сумом констатує: "Майже рік спільно з країнами-партнерами ми боролися на дипломатичному фронті, щоб це рішення не було ухвалено. Попри всі докладені зусилля, не дивлячись на численні жертви серед військових та цивільного населення, руйнування інфраструктури та окуповані території, наш голос не було почуто".

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний ставить риторичне запитання: "Що ще має зробити росія - кого ще має вбити росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатує: "МОК фактично дав Росії зелене світло на озброєння за допомогою Олімпіади".

Олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат Жан Беленюк по-філософськи зазначає: "Дива не сталося".

Виконувачка обов'язків президента Федерації легкої атлетики України Ольга Саладуха: "Цинічне рішення МОК про допуск росіян до Олімпіади-2024 – це фактично удар в спину українцям та усім, хто виступає проти проникнення агресора у світовий спорт". 

Цікаво, що в росії теж незадоволені цим рішенням... "Умови участі в Іграх-2024, які нам пропонують, абсолютно дискримінаційні, суперечать базовим олімпійським принципам", - каже Алєґ Матицін, очільник місцевого міністерства спорту.

росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту

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