Це удар у спину українцям: реакція посадових осіб на допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024

8 грудня Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів із терористичних країн (росії та білорусі) до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором.

Це рішення обурило не лише пересічних українців, а й посадових осіб зі сфери спорту та не тільки.

Президент НОК України Вадим Гутцайт із сумом констатує: "Майже рік спільно з країнами-партнерами ми боролися на дипломатичному фронті, щоб це рішення не було ухвалено. Попри всі докладені зусилля, не дивлячись на численні жертви серед військових та цивільного населення, руйнування інфраструктури та окуповані території, наш голос не було почуто".

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний ставить риторичне запитання: "Що ще має зробити росія - кого ще має вбити росія, щоб Міжнародний олімпійський комітет нарешті зняв рожеві окуляри щодо країни-терористки?"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатує: "МОК фактично дав Росії зелене світло на озброєння за допомогою Олімпіади".

The IOC essentially gave Russia the green light to weaponize the Olympics. Because the Kremlin will use every Russian and Belarusian athlete as a weapon in its propaganda warfare. I urge all partners to strongly condemn this shameful decision, which undermines Olympic principles. https://t.co/7ASNB2aGIp