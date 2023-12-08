Росію та білорусь пустять на Олімпійські ігри. Після Другої Світової Німеччину та Японію викинули на задвірки світового спорту

Джерело - Чемпіон.

8 грудня 2023 року МОК офіційно допустив спортсменів із росії та білорусі до участі в Олімпійських іграх-2024 під нейтральним прапором. Із цієї ганебної нагоди пропонуємо до вашої уваги текст, який уперше було опубліковано в лютому 2023-го:

Зовсім скоро виповниться рік з повномасштабного вторгнення росії в Україну. Незважаючи на це, Міжнародний олімпійський комітет порушив питання з повернення російських та білоруських спортсменів до змагань та активно лобіює російські інтереси. До цього часу представники країн-терористів були ізольовані, виключенням були лише деякі види спорту. Зараз ООН приєднується до МОК та має бажання повернути спортсменів під нейтральним прапором. Організацію об’єднаних націй підтримали і США. Вони виступають на підтримку білорусів та росіян у міжнародних змаганнях та прагнуть, щоб американці конкурували з усіма найкращими учасниками Олімпіади. Українські олімпійці, Міноборони та Президент закликали відсторонити спортсменів цих країн, проте МОК відхиляє скарги.

Світовий спорт пережив дві світових війни, а по їх закінченню продовжували організовувати змагання. Чи допускали тоді спортсменів з країн, які брали участь у війні, до змагань?

Перша світова війна

Олімпійські ігри мали бути проведені у Німеччині 1916-го року, проте Перша світова війна позбавила спортсменів цього змагання. За рішенням МОК їх було скасовано, проте Берлін у 1914 продовжував готуватися до змагань, але даремно. Ніхто не очікував, що війна буде тривати так довго.

Наступні Олімпійські ігри були проведені у Бельгії 1920-го року. Участь у змаганнях брало 29 країн. На Олімпіаду не були запрошені спортсмени Німеччини та країни-союзників через агресію у Першій світовій війні. Радянська росія також була дискваліфікована, адже розв’язала польсько-радянську війну.

На наступні Олімпійські змагання у 1924-му році німці також не були допущені ні до зимової, ні до літньої олімпіади. Спробувати свої сили на міжнародній арені австрійці змогли аж у 1928 році на Олімпіаді в Швейцарії.

Друга світова війна

Після закінчення Другої світової війни перші Олімпійські ігри були проведені взимку у 1948 році. Тоді спортсменів приймала Швейцарія у місті Санкт-Моріц. У змаганнях брало участь 669 спортсменів з 28-ми країн, проте дві країни були відсторонені: Німеччина та Японія. Через участь цих країн у Другій світовій війні німців та японців не допустили до змагань. Ця позиція Міжнародного олімпійського комітету та світової спільноти була чіткою та непорушною. Жодному зі спортсменів не спадало на думку закликати німців та японців до участі в іграх, адже всі розуміли глобальність та серйозність конфлікту.

Наступні Олімпійські ігри 1948, які проходили влітку у Лондоні також відбувалися без участі спортсменів з Німеччини та Японії.

Варто пригадати, що в 1936 році Німеччина приймала Олімпійські ігри у Берліні. Саме ці змагання стали пропагандою могутності та непереможності спортсменів цієї країни. Після того, як Німеччина здобула першість за кількістю здобутих медалей, Гітлер вирішив довести свою першість на військовому фронті.

Кожне міжнародне змагання, у тому числі й Олімпійські ігри, - можливість позмагатися з представниками інших національностей та представити свою країну на спортивній арені. У випадку участі росії та білорусі, змагання будуть використані, як можливість гучно заявити про свою країну та націю на весь світ, незважаючи на нейтральність прапора. Кожен виступ, кожна дія та вислів спортсмена буде використана у ролі пропаганди військової агресії проти України.

На жаль, ми бачимо, що світові організації підтримують країн-терористів та маленькими кроками звільняють їх з ізоляції. Після повернення росії та білорусі на міжнародну арену, влада країн-терористів буде вважати, що їхні підлі та ганебні дії не будуть нести за собою жодної відповідальності.

Українські спортсмени та політики закликають МОК дискваліфікувати росіян та білорусів зі змагань. Країнам, які не можуть жити у цивілізованому світі не місце на міжнародній арені.

Літні Олімпійські ігри відбудуться 2024-го року у Парижі ...

Анастасія Большакова, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua