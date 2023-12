Під час жеребкування Євро-2024 ввімкнули порно

Під час церемонії жеребкування Євро-2024 у Гамбурзі відбувся курйозний епізод - у трансляції та в самому залі було добре чути жіночий стогін, як у порнофільмі.

В ці миттєвості цікаво було спостерігати за ніяковою реакцією офіційних осіб УЄФА та ексфутболіста збірної Іспанії Давіда Сілви, який саме витягував кульку з кошика.

No way someone played porn moaning sounds at the Euro's 2024 draw 💀 pic.twitter.com/qP08P6vYj5