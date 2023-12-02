Під час жеребкування Євро-2024 ввімкнули порно

Здається, комусь закортіло зіпсувати урочистий момент

Джерело - Чемпіон.

Під час церемонії жеребкування Євро-2024 у Гамбурзі відбувся курйозний епізод - у трансляції та в самому залі було добре чути жіночий стогін, як у порнофільмі.

В ці миттєвості цікаво було спостерігати за ніяковою реакцією офіційних осіб УЄФА та ексфутболіста збірної Іспанії Давіда Сілви, який саме витягував кульку з кошика.

Відео

No way someone played porn moaning sounds at the Euro's 2024 draw 💀 pic.twitter.com/qP08P6vYj5 — Masim (@masimgoat) December 2, 2023

Нагадаємо, саме на цій церемонії стали відомі потенційні суперники збірної України.

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