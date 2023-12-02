Відбулося жеребкування Євро-2024: склад усіх груп

Джерело - Чемпіон.

2 грудня у Гамбурзі відбулась процедура жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи-2024.

24 команди були розподілені по 6 групах (у кожній - по 4 збірні).

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До 1/8 фіналу вийдуть по 2 найкращі збірні з кожної групи, а також 4 найкращі команди, що посядуть треті місця.

Потенційними суперниками збірної України стали Бельгія, Словаччина та Румунія. "Синьо-жовті" приєднаються до вищезгаданих команд, якщо подолають сито плей-оф за Шляхом B. У півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною (поєдинок відбудеться 21 березня 2024 року в Боснії і Герцеговині). Переможець матчу зіграє в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Фінляндія. Фінал заплановано на 26 березня.

Чемпіонат Європи-2024 прийме Німеччина наступного року. Турнір почнеться 14 липня, а завершиться 14 червня. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кьольн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

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