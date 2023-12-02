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Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024

Сьогодні 19:50 422 0
Збірна України дізналася потенційних суперників на Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Потенційними суперниками збірної України у фінальній частині Євро-2024 жереб обрав Бельгію, Словаччину та Румунію, які утворили групу E.

Синьо-жовті приєднаються до вищезгаданих команд, якщо подолають сито плей-оф за Шляхом B.

У півфіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна зіграє з Боснією і Герцеговиною. Поєдинок відбудеться 21 березня 2024 року в Боснії і Герцеговині. Переможець матчу зіграє в фіналі з переможцем пари Ізраїль - Фінляндія. Фінал заплановано на 26 березня.

Україна в разі перемоги в 1/2 фіналу буде господарем вирішальної гри.

Фінальна частина Євро відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня 2024 року.

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