Микола Васильков: УЄФА застосувала проти нас політику подвійного стандарту

Джерело - Чемпіон.

Відомий журналіст та волонтер Микола Васильков та його гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо" провадять суспільно-політичні акції під час матчів збірної України закордоном. Звернення до короля Англії на Вемблі в Лондоні, заклик до німецького уряду на Везерштадіоні в Бремені, подяка польському народові у Вроцлаві, нагадування чехам про спільну боротьбу проти СРСР/Росії в Празі.

- Миколо, що ви влаштували цього разу в Леверкузені? - Наша акція мала назву NO FOOTBALL EURO WITHOUT UKRAINE. Ми з волонтером Леонідом Веселковим та художником Андрієм Єрмоленком розробили візуальні концепції для мерчі, в яку вдягали фанатів, і окремо для банера, який повинен був бути розтягнений на трибуні. - Але не вийшло? - Нам заборонило розтягувати банер УЕФА. Я провів у консультаціях з їхніми службами більше тижня, вони в усьому бачать "небажаний політичний підтекст". Ми готові були вже прибрати надпис, залищити лише м'яч з лого Евро-2024 і щит з українським тризубом. Але УЕФА категорична, або, я би сказав, труслива.

- Чому? - Вони бояться нас, нашої ситуації, бояться бути проти Росії, навіть просто проти війни, що само по собі безглуздо. УЕФА заборонили нашій національній команді НАВІТЬ провести хвилину мовчання перед стартовим свистком на вшанування загиблих. Як таке може бути? Коли пів-Европи ставали на коліно на стадіонах на знак солідарності з трендом BLACK LIVES METTER, це було цивілізовано і толерантно. А в чому відмінність зараз? Убивають людей, а про це треба мовчати, тому що, як часто пишуть в ФБ, це раптом "порушує стандарти нашої спільноти"? То це є абсолютно чіткий подвійний стандарт. - Але ви все одно були помітні на стадіоні та перед ним. - Так, ми провели великий уболівальницький саміт в Дюссельдорфі спільно з фанатською спільнотою UASUPPORT.DE, футболісти націоналки підтримали наші флешмоби з атрибутикою, ми провели масштабні збори донатів на придбання турнікетів для українських вояків, на стадіоні були транспоранти з 72 брагадою, полком АЗОВ, про які УЕФА просто не знало. Наступного разу уже навесні я не стану нічого ні з ким узгоджувати. Фанати просто пронесуть на стадіон те, що вважають за потрібне, інакше виходить так, що владні органи европського футболу проявляють вибіркову толерантність. А це ми вже проходили у нас в Україні.

Нагадаємо, вирішальний матч кваліфікації Євро-2024 між збірними України та Італії завершився внічию з рахунком 0:0, унаслідок чого "скуадра адзурра" отримала пряму перепустку до Німеччини, а "синьо-жовті" будуть змушені грати навесні додаткові матчі за право виходу на чемпіонат Європи - плей-оф Ліги націй.

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