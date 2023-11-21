Суддя не призначив пенальті за фол проти Мудрика на останніх хвилинах матчу Україна – Італія

Джерело - Чемпіон.
Доля другої прямої перепустки на Євро-2024 у групі С вирішилась у компенсований час до другого тайму матчу прямих конкурентів - збірних України та Італії.
На 93-й хвилині гри Михайло Мудрик упав у штрафному майданчику суперника після контакту з Браяном Крістанте, але іспанський суддя Хесус Хіль Мансано навіть не побіг подивитися ВАР.
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У підсумку команди зіграли внічию, відтак через кращі додаткові показники Італія вийшла на чемпіонат Європи напряму.
На Україну ж у березні наступного року чекає плей-оф Ліги націй, який буде останнім шансом потрапити до Німеччини.
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