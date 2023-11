Миколенко потужним ударом забив Брайтону в матчі АПЛ

Віталій Миколенко відкрив рахунок у матчі 11-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Евертоном та Брайтоном.

На 7-й хвилині український лівий захисник господарів поля з другого разу переграв воротаря суперників Барта Вербруггена.

Щоправда, тут не обійшлось без допомоги рикошету від захисника.

Нагадаємо, цей гол став другим для Миколенка за Евертон. Перший відбувся ще у травні 2022-го, коли Віталій шедевральним ударом злету вразив ворота Лестера.

