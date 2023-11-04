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Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни

Бенефіс українців у Памплоні
Сьогодні 17:05 Андрій Дунець 443 0
Циганков із передачі Довбика забив переможний гол у матчі проти Осасуни
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Осасуна, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Віктор Циганков дуже вдало вийшов на заміну в матчі 12-го туру іспанської Ла Ліги Осасуна - Жирона.

Український атакувальний півзахисник з'явився на полі на 70-й хвилині, а вже на 80-й вивів свою команду вперед - 3:2.

Що особливо приємно, Циганкову асистував інший українець - Артем Довбик, для якого ця гольова передача стала другою в даному матчі.

Відео

Крім цього, Довбик забив і сам, ударом головою зрівнявши рахунок на 71-й хвилині.

У підсумку Жирона святкувала вольову перемогу - 4:2.

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