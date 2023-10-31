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Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР

Сьогодні 13:56 Андрій Твердохліб 3430 0
Ван Бастен забив один із найкращих голів в історії у ворота СРСР

Джерело - Чемпіон.

31 жовтня виповнюється 59 років легендарному нападнику збірної Нідерландів та італійського Мілана Марко ван Бастену. 

"Утрехтський лебідь" був природженим бомбардиром з інстинктом убивці, забив 242 голи в 338 матчах, але змушений був завершити кар'єру в 29 років через хронічну травму коліна. Нападник відзначався схильністю до акробатичних голів, так званих бісіклет, але свій найлегендарніший гол футболіст забив у фіналі Євро-1988 у ворота збірної СРСР, які захищав Ринат Дасаєв.

Нагадаємо, напередодні виповнилося б 63 роки Дієго Марадоні, його гол у ворота Англії - найкращий в історії футболу.

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