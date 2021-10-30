Джерело - Чемпіон.

За всю історію футболу світ побачив чимало яскравих, неперевершених голів, однак переважна більшість фахівців, журналістів, уболівальників і футболістів вважають гол Дієго Марадони в 1/4 фіналу чемпіонату світу 1986 року Аргентина - Англія найкращим в історії гри.

Сьогодні Марадоні виповнилося б 60... У день народження аргентинського генія згадуємо його легендарний гол.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада 2020 року.

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