Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар"

Легендарний англійський нападник Ґарі Лінекер вважає, що гол Михайла Мудрика у ворота Арсенала вийшов випадковим.

Ведучий культової телепрограми Match of the Day на BBC обговорив цей епізод у компанії інших відомих ексфутболістів - Алана Ширера та Майки Річардса.

"Absolutely no way did he mean that!" ❌@GaryLineker says Mykhailo Mudryk sliced his super strike 😅