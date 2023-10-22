Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар"

Гол українця обговорила зіркова компанія

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський нападник Ґарі Лінекер вважає, що гол Михайла Мудрика у ворота Арсенала вийшов випадковим.

Ведучий культової телепрограми Match of the Day на BBC обговорив цей епізод у компанії інших відомих ексфутболістів - Алана Ширера та Майки Річардса.

"Абсолютно жодним чином він не мав на увазі удар!" - сказав триразовий найкращий бомбардир чемпіонату Англії та додав, що м'яч просто вдало зрізався з ноги українця.

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"Absolutely no way did he mean that!" ❌@GaryLineker says Mykhailo Mudryk sliced his super strike 😅#BBCFootball #MOTD pic.twitter.com/iXBjcXrwEU — Match of the Day (@BBCMOTD) October 21, 2023

Нагадаємо, Мудрик цим незвичайним ударом-навісом за комір воротареві подвоїв перевагу Челсі в матчі 9-го туру АПЛ проти Арсенала, проте його команді не вдалося втримати перевагу - 2:2.

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