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Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар"

Гол українця обговорила зіркова компанія
Сьогодні 01:30 Андрій Дунець 164 0
Лінекер – про супергол Мудрика: "Він точно не мав на увазі удар"
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Челсі, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик, #Гарі Лінекер

Джерело - Чемпіон.

Легендарний англійський нападник Ґарі Лінекер вважає, що гол Михайла Мудрика у ворота Арсенала вийшов випадковим.

Ведучий культової телепрограми Match of the Day на BBC обговорив цей епізод у компанії інших відомих ексфутболістів - Алана Ширера та Майки Річардса.

"Абсолютно жодним чином він не мав на увазі удар!" - сказав триразовий найкращий бомбардир чемпіонату Англії та додав, що м'яч просто вдало зрізався з ноги українця.

Відео

Нагадаємо, Мудрик цим незвичайним ударом-навісом за комір воротареві подвоїв перевагу Челсі в матчі 9-го туру АПЛ проти Арсенала, проте його команді не вдалося втримати перевагу - 2:2.

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