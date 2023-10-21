Мудрик забив фантастичний гол у ворота Арсенала в матчі АПЛ

Це був удар чи навіс?

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик шаленим голом подвоїв перевагу Челсі в матчі 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Арсенала.

На 48-й хвилині зустрічі український вінгер господарів поля закинув м'яч за комір воротареві суперників Давіду Раї, пробивши з-за меж штрафного майданчика - 2:0.

В шоку були всі - вболівальники та гравці обох команд. Хоча здається, Мудрик спочатку замислював виконати навіс.

Відео

Мудрика замінили на 66-й хвилині, а інший українець - Олександр Зінченко - "сів на лавку" ще після першого тайму.

Нагадаємо, напередодні очної зустрічі Олександр Зінченко жартома пообіцяв відірвати Мудрикові яйця, якщо той заб'є у ворота Арсенала. Михайла замінили на 66-й хвилині, а Олександр "сів на лавку" ще після першого тайму.

У підсумку "каноніри" змогли врятувати матч - 2:2.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua