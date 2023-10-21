Зінченко жорстко сфолив проти Мудрика в матчі Челсі - Арсенал

Олександр отримав за це жовту картку

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко жорстко порушив правила проти Михайла Мудрика в матчі 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги між Челсі та Арсеналом.

На 11-й хвилині півзахисник "канонірів" не встиг до м'яча і був змушений фолити в центрі поля проти свого земляка.

Суддя цей епізод розцінив однозначно - жовта картка.

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У підсумку команди зіграли внічию 2:2. Одним із голів відзначився саме Мудрик, феноменально закинувши м'яча за комір воротареві.

Нагадаємо, напередодні очної зустрічі Олександр Зінченко жартома пообіцяв відірвати Мудрикові яйця, якщо той заб'є у ворота Арсенала.

Михайла замінили на 66-й хвилині, а Олександр "сів на лавку" ще після першого тайму.

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