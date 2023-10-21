Почеттіно - про жарт Зінченка про Мудрика: Міша сильніший за нього

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно відреагував на жартівливу обіцянку Олександра Зінченка, яку він дав Михайлові Мудрику після матчу Мальта - Україна.
Про це повідомляє football.london.
Почеттіно оцінив прогрес Мудрика
Гравець Арсенала пригрозив відірвати делікатне місце представникові Челсі, якщо той повторить свій подвиг у прийдешньому очному матчі в АПЛ.
"Ні в якому разі, Міша сильніший за нього", - відповів Почеттіно.
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