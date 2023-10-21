Почеттіно - про жарт Зінченка про Мудрика: Міша сильніший за нього

Гравець Арсенала пригрозив відірвати делікатне місце представникові Челсі

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно відреагував на жартівливу обіцянку Олександра Зінченка, яку він дав Михайлові Мудрику після матчу Мальта - Україна.

Про це повідомляє football.london.

Почеттіно оцінив прогрес Мудрика

Гравець Арсенала пригрозив відірвати делікатне місце представникові Челсі, якщо той повторить свій подвиг у прийдешньому очному матчі в АПЛ.

"Ні в якому разі, Міша сильніший за нього", - відповів Почеттіно.

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