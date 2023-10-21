15 років тому Алієв розрядив свою шалену гармату, забивши у ворота Порту в ЛЧ - ВІДЕО

Були часи...

Джерело - Чемпіон.

21 жовтня 2008 року Олександр Алієв у фірмовому стилі забив один зі своїх найвідоміших голів.

На 27-й хвилині матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Порту та київським Динамо півзахисник гостей завдав результативного удару зі штрафного, ледь не порвавши сітку воріт Нуну.

Той м'яч став єдиним у зустрічі.

Відео

🎁 Бывшему полузащитнику @DynamoKyiv и сборной Украины Александру Алиеву - 37! 🇺🇦👏



👀 Это отличный повод пересмотреть его, наверное, самый известный гол со штрафного 💥



⏪ 2008

🆚 Порту#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/K8g7ATvxWG — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 3, 2022

У тому сезоні Динамо не змогло вийти у плей-оф ЛЧ, пропустивши поперед себе якраз Порту та лондонський Арсенал, зате потім у Кубку УЄФА "біло-сині" дісталися аж стадії півфіналу, де драматично вилетіли від донецького Шахтаря.

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