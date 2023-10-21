15 років тому Алієв розрядив свою шалену гармату, забивши у ворота Порту в ЛЧ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
21 жовтня 2008 року Олександр Алієв у фірмовому стилі забив один зі своїх найвідоміших голів.
На 27-й хвилині матчу групового етапу Ліги чемпіонів між Порту та київським Динамо півзахисник гостей завдав результативного удару зі штрафного, ледь не порвавши сітку воріт Нуну.
Той м'яч став єдиним у зустрічі.
Відео
🎁 Бывшему полузащитнику @DynamoKyiv и сборной Украины Александру Алиеву - 37! 🇺🇦👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 3, 2022
👀 Это отличный повод пересмотреть его, наверное, самый известный гол со штрафного 💥
⏪ 2008
🆚 Порту#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/K8g7ATvxWG
У тому сезоні Динамо не змогло вийти у плей-оф ЛЧ, пропустивши поперед себе якраз Порту та лондонський Арсенал, зате потім у Кубку УЄФА "біло-сині" дісталися аж стадії півфіналу, де драматично вилетіли від донецького Шахтаря.
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