Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину

Джерело - sport-express.ua.
Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв, який нині служить у Збройних силах України, жорстко відреагував на скандал із футболістами молодіжної команди, що відпочивали в нічному клубі під час комендантської години.
Свою думку Алієв висловив для сайту sport-express.ua.
"Я цього категорично не підтримую – що молодь відпочиває та веселиться під час війни, та ще й у нічних клубах. Я розумію, що можна випити і посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані.
Я б їх відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці.Те саме стосується депутатів. Нехай на фронті спробують "боротися" з call-центрами. Наші військові – це справжні мужики, які у непростих умовах воюють та переживають за нашу країну та українців.
Я зараз повернувся з фронту і бачу, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться у цей час, має згадати, що у нас триває війна. Так, розслаблятися треба, ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину.
Якщо мені вдасться їх побачити, то я поясню їм, що таке війна, можу і відео показати. Це буде всім урок.
Я вважаю, що усіх чортів, які були у "Бохо", не лише футболістів, треба відправити на війну, щоб вони не раділи та не веселились. Вони, мабуть, думають, що у Києві війна закінчилася. Ні, вона йде по всій країні!" - сказав ексфутболіст збірної України.
Нагадаємо, троє гравців Динамо U-19, Дмитро Кремчанін, Кирило Осипенко, Владислав Герич, відпочивали у караоке-барі "Бохо" під час комендантської години та потрапили на відео журналіста-розслідувача Михайла Ткача.
Після цього низка інших молодих футболістів у соцмережах стала на захист колег, а дехто це зробив у зухвалій формі.
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