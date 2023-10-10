Алієв розповів, що треба зробити з гравцями Динамо, які порушили комендантську годину

Колишній півзахисник київського Динамо Олександр Алієв, який нині служить у Збройних силах України, жорстко відреагував на скандал із футболістами молодіжної команди, що відпочивали в нічному клубі під час комендантської години.

Свою думку Алієв висловив для сайту sport-express.ua.

"Я цього категорично не підтримую – що молодь відпочиває та веселиться під час війни, та ще й у нічних клубах. Я розумію, що можна випити і посидіти, якщо наступного дня вихідний, але зробіть це у квартирі чи ресторані.

Я б їх відправив на фронт, хай подивляться, в яких умовах перебувають наші військовослужбовці.Те саме стосується депутатів. Нехай на фронті спробують "боротися" з call-центрами. Наші військові – це справжні мужики, які у непростих умовах воюють та переживають за нашу країну та українців.

Я зараз повернувся з фронту і бачу, як пацани сидять у підвалах та окопах. Вони захищають честь своєї країни. Молодь, яка ходить і веселиться у цей час, має згадати, що у нас триває війна. Так, розслаблятися треба, ми не роботи, але робити це потрібно з розумом, не у всіх на очах і не порушуючи комендантську годину.

Якщо мені вдасться їх побачити, то я поясню їм, що таке війна, можу і відео показати. Це буде всім урок.

Я вважаю, що усіх чортів, які були у "Бохо", не лише футболістів, треба відправити на війну, щоб вони не раділи та не веселились. Вони, мабуть, думають, що у Києві війна закінчилася. Ні, вона йде по всій країні!" - сказав ексфутболіст збірної України.