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Маленький фанат Мессі пробіг через усе поле, пошивши в дурні працівників стадіону - ВІДЕО

Прохід у стилі кумира!
Сьогодні 13:58 Андрій Дунець 155 0
Маленький фанат Мессі пробіг через усе поле, пошивши в дурні працівників стадіону - ВІДЕО
#Ліонель Мессі, #Збірна Аргентини з футболу, #Збірна Перу з футболу

Джерело - Чемпіон.

Під час матчу кваліфікації ЧС-2026 між збірними Перу та Аргентини стався нетривіальний епізод.

На поле вибіг юний уболівальник Ліонеля Мессі, й свій шлях від однієї межі футбольного прямокутника до іншої від подолав ефектно, по дорозі пошивши в дурні двох працівників стадіону, які марно намагалися спинити забіг маленького фана до свого кумира.

Щоправда, в кінцевій точці порушника таки затримали.

Відео

Сам Мессі в цьому матчі оформив дубль, що дозволило Аргентині святкувати перемогу з рахунком 2:0. Чинні чемпіони світу лідирують у відбірковій групі на наступний мундіаль зі 100-відсотковим показником після 4 матчів.

На цій грі Ліонелю точно б не завадив його штатний охоронець, який присутній біля поля на кожному матчі Мессі за Інтер Маямі.

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