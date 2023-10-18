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Мессі — найкращий бомбардир в історії південноамериканських кваліфікацій на ЧС

Мессі підкорив черговий рекорд
Сьогодні 13:40 182 0
Мессі — найкращий бомбардир в історії південноамериканських кваліфікацій на ЧС
Фото - gettyimages
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини у гостьовому матчі четвертого туру південноамериканської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 здолала Перу (2:0).

Обидва м’ячі в цій зустрічі опинились на рахунку нападника Інтера Маямі Ліонеля Мессі. Це були 30 та 31 голи аргентинця в складі головної команди його країни за часи виступів у відбіркових циклах на мундіаль.

Завдяки цим м’ячам у підсумку Мессі обійшов уругвайського бомбардира Луїса Суареса в заочних перегонах за звання найкращого за всі часи голеадора регіональної кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що Мессі отримає Золотий м'яч.

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