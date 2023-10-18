Мессі — найкращий бомбардир в історії південноамериканських кваліфікацій на ЧС

Джерело - Чемпіон.
Збірна Аргентини у гостьовому матчі четвертого туру південноамериканської кваліфікації до чемпіонату світу-2026 здолала Перу (2:0).
Обидва м’ячі в цій зустрічі опинились на рахунку нападника Інтера Маямі Ліонеля Мессі. Це були 30 та 31 голи аргентинця в складі головної команди його країни за часи виступів у відбіркових циклах на мундіаль.
Завдяки цим м’ячам у підсумку Мессі обійшов уругвайського бомбардира Луїса Суареса в заочних перегонах за звання найкращого за всі часи голеадора регіональної кваліфікації.
Раніше повідомлялося, що Мессі отримає Золотий м'яч.