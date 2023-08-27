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Дюбуа вдарив Усика нижче пояса під час чемпіонського бою - ВІДЕО

Якось не дуже по-британськи...
Сьогодні 02:57 Андрій Дунець 307 0
Дюбуа вдарив Усика нижче пояса під час чемпіонського бою - ВІДЕО
#Олександр Усик, #Даніель Дюбуа, #Усик - Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа багатьом запам'ятається завдяки неспортивному вчинку британського боксера.

У 5-му раунді поєдинку за звання чемпіона світу у важкій вазі претендент дозволив собі вдарити суперника нижче пояса.

Після такої несподіванки українцеві знадобилося кілька хвилин перепочинку.

Відео

Перевівши подих, Усик забрав ініціативу до своїх рук і в 9-му раунді відправив Дюбуа у другий нокдаун, після чого рефері зупинив бій.

А опісля Олександрові довелося проводити виховну роботу з молодшим опонентом просто на ринзі.

Слід додати, що британець та його команда були незгодні, що в тому епізоді мав місце удар нижче пояса.

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