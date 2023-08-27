Усик: Дякую моїй Україні та збройним силам!

Олександр Усик подякував Збройним силам України після перемоги над британцем Данієлем Дюбуа.

"Я почуваюся добре. Я дуже дякую вам за підтримку, моїй Україні та Збройним силам України. ЗСУ! Слава Богу за все та Слава Україні! Бокс це важкий спорт, але я почуваюся добре (про удар в пах - прим.), я поважаю свого суперника. Це бокс, це королівський спорт. Я не відчув його потужність, лише мій пах відчув. Тайсон Ф'юрі? Я готовий завтра. Я готовий, я готовий боксувати з ним у наступному бою та чи готовий він?