Усик: Дякую моїй Україні та збройним силам!

Джерело - Чемпіон.
Олександр Усик подякував Збройним силам України після перемоги над британцем Данієлем Дюбуа.
"Я почуваюся добре. Я дуже дякую вам за підтримку, моїй Україні та Збройним силам України. ЗСУ! Слава Богу за все та Слава Україні! Бокс це важкий спорт, але я почуваюся добре (про удар в пах - прим.), я поважаю свого суперника. Це бокс, це королівський спорт. Я не відчув його потужність, лише мій пах відчув. Тайсон Ф'юрі? Я готовий завтра. Я готовий, я готовий боксувати з ним у наступному бою та чи готовий він?
Я не можу дочекатися побачити своїх дітей, я хочу повернутися додому після довгих тренувань. Я трохи втомився. Я зараз хочу відпочити, я зараз не хочу загадувати з ким боксувати і як тренуватися. Це не моя робота, це робота мого промоутера і мого менеджера. Дякую дуже сильно!", - сказав Усик.
Усик упевнено переміг Дюбуа технічним нокаутом у 9 раунді та захистив чемпіонські титули WBO, IBF, WBA Super та IBO у важкій вазі.
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