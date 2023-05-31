Поки що найкращий матч турніру!

Джерело - Чемпіон.

36-річний Ґаель Монфіс (394) створив неймовірний камбек у матчі 1-го кола Roland Garros проти Себастьяна Баеса (42)

Француз у 5-му сеті відігрався з рахунку 0:4, а під кінець поєдинку вже просто кульгав від утоми, але таки довів справу до перемоги над аргентинським тенісистом (молодшим за нього на 14 років!) - 3:6, 6:3, 7:5, 1:6, 7:5.

Відео вирішального розіграшу

😱 ¿Quién dijo que una primera ronda no podía dar un partido para la historia?



Lo que nos ha regalado Gael Monfils es sencillamente ES-PEC-TA-CU-LAR#RolandGarros | #RGEurosport pic.twitter.com/0XO5BwKLWH — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 30, 2023

Ще один яскравий момент

Під час одного з розіграшів та після гри публіка на корті Філіппа Шатріє навіть співала Марсельєзу (гімн Франції) на честь чоловіка Еліни Світоліної.

Monfils gagne ou perd ce soir, il a déjà réussi à faire chanter la Marseillaise à l’unisson en sa faveur. Énorme et excitant. pic.twitter.com/U1wYZXa1UQ — El Toñín (@Marcodioso) May 30, 2023

Сама Еліна, схоже, теж не спала допізна (матч завершився приблизно о 12-й ночі за місцевим паризьким часом) й оперативно опублікувала в інстаграмі сторіз про те, як вона пишається коханим.

Сльози щастя, чисті емоції

A EMOÇÃO DE GAEL MONFILS. QUE CENA. pic.twitter.com/03UesBHJ3e — Break Point (@BreakPointBR) May 30, 2023

Суперником Монфіса у 2-му колі стане один із найперспективніших тенісистів туру - данець Гольґер Руне (6).

Нагадаємо, цього ж ігрового дня українка Леся Цуренко сенсаційно перемогла чешку Барбору Крейчикову.

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