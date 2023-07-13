Світоліна: Я просто дуже розчарована виступом, який продемонструвала сьогодні

Українка прокоментувала поразку в півфіналі Вімблдона

Джерело - ASAP Sports.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (76) прокоментувала поразку від Маркети Вондроушової (42) у півфіналі Вімблдону.

Про це вона розповіла порталу ASAP Sports.

"Я намагалася відігратися, але, мабуть, сама трохи поспішала і погано подавала в тому геймі, коли рахунок був 4-3. Так, я просто намагалась боротися. Було багато людей, півфінал, тож у немає часу просто відпустити це. Я намагалась боротися. Відіграла кілька геймів. Думаю, це також був нервовий момент для Маркети, тому що коли граєш в півфіналі, ніколи не буває легко закінчити матч.

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Я намагалася дати відсіч і просто виклалась на повну, хоча сьогодні я грала не найкращим чином. Вона грала чудово. Сьогодні вона була справді терплячою. Розігрувала дійсно чудові очки до самого кінця. Звичайно, я сподіваюся, що зможу розвинути успіх. Але зараз я просто дуже розчарована виступом, який продемонструвала сьогодні.

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Ймовірно, знадобиться кілька днів, щоб по-справжньому обміркувати все, що сталося, бо так, я намагалась бути дійсно зосередженою, навіть після перемоги над Ігою. Мені знадобиться кілька днів, щоб спочатку по-справжньому відключитися від усього, а потім подумати про те, що сталося, що я зробила правильно, а що зробила не так", - сказала Світоліна.

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