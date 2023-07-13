Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на Вімблдоні-2023

Турнір для українки вийшов дуже вдалим у спортивному та фінансовому планах

Джерело - Чемпіон.

Визначилась сума призових, яку заробила Еліна Світоліна на Wimbledon-2023, де українка вдруге в кар'єрі змогла пробитися до 1/2 фіналу.

Згідно з інформацією на офіційному сайті турніру, за вихід до півфіналу кожному учасникові чоловічого та жіночого одиночного розрядів належить виплата в розмірі 600 000 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Світоліна у півфіналі поступилась чешці Маркеті Вондроушовій із рахунком 6:3, 6:3. А після матчу трибуни Центрального корту влаштували справжню прощальну овацію Еліні, яка змогла повернутись на топрівень усього за кілька місяців після виходу з декрету.

Нагадаємо, Еліна допомогла 10-річній доньці воїна ЗСУ потрапити на свій матч 1/8 фіналу проти білоруски Вікторії Азаренки.

Світоліна гідно прийняла поразку у півфіналі Вімблдона: відео останнього розіграшу та привітання Вондроушової