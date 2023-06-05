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Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної

Сьогодні 15:21 Андрій Твердохліб 253 0
Сабаленка підтримує диктатора лукашенка, на питання про війну несе маячню, а в ¼ фіналу Ролан Гаррос зіграє проти Світоліної

Джерело - Чемпіон.

"У мене немає ненависті до когось із гравців, з країн-агресорів.
Я просто не поважаю їх"
Марта Костюк

В 1/4 фіналу Roland Garros українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє проти представниці білорусі, другої ракетки світу аріни сабаленка.

Спорт поза політикою чи сабаленка в політиці

Одна з улюблених фраз сабаленки, яку вона повторює ледь не на кожній пресконференції протягом останніх років. Добре відома мантра. Однак сама тенісистка по вуха загрузла в тій самій політиці.

Про все по черзі.

У 2017 році сабаленка після матчу Кубка Біллі Джин Кінг уперше зустрілася з білоруським диктатором олександром лукашенком, що вочевидь і зумовило подальший перебіг подій аж дотепер.

Дружба з диктатором

Можливо спортсменка так захопилася першою зустріччю, що у 2019-му сама в терміновому порядку попросила аудієнції з лукашенком. Причина зустрічі невідома й дотепер, але, як припускають білоруські журналісти, питання було дуже особисте, з категорії тих, що може вирішити лише президент.

Як видно зі скріншотів, тенісистка прийшла до лукашенка в спортивному одязі, напевне, справи були надто терміновими.

Після чого взагалі назвала лукашенка членом своєї команди.

"Залишається членом моєї команди й олександр лукашенко, який завжди прикриє та допоможе у важкій ситуації. Добре народитися в країні, де президент підтримує спорт як ніхто інший і готовий прийти на допомогу у важку хвилину. Це безцінно", - сказала зокрема тенісистка виданню tut.by.

У 2020-му під час мирних протестів у білорусі після президентських виборів тенісистка закликала припинити насильство, подякувала уряду за все те, що він робить для людей та… підписала листа на підтримку "вусатого диктатора".

Далі більше, новий 2021-й рік вона відсвяткувала в компанії того ж лукашенка...

Україна

Після 24 лютого 2022 року сабаленку неодноразово просили висловитись на тему війни, але білоруска або ухиляється від відповіді, або несе відверту маячню.

“Якщо українці ненавидітимуть мене ще більше після його виступу, то що я можу зробити? Якщо вони почуватимуться краще, ненавидячи мене, я буду рада допомогти їм у цьому. Вони можуть це робити. Але в іншому, якби я могла зупинити війну, я б це зробила, але, на жаль, це не в моїй владі і не під моїм контролем”.

Апогеєм історії стала Відкрита першість Франції, яка цими днями триває на кортах Ролан Гаррос.

Журналістка Трибуни Даря Мещерякова постійно ставить сабаленко прості та конкретні питання.

Мещерякова: "Хочу поставити вам два запитання. Перше про Білорусь. У 2020 році ви підписали лист на підтримку Лукашенка в той час, коли віддав наказ мучити та бити протестувальників на вулицях. І врешті-решт ви з’явились у його новорічному привітанні. Як можливо, що потенційна ракетка номер один у світі підтримує диктатора?"

Соболенко: "У мене немає коментарів для вас".

Мещерякова: "І друге питання. Ви продовжуєте говорити, що ніхто не підтримує війну. Але ви можете сказати за себе? Можете сказати: "Я, Аріна Соболенко, категорично засуджую те, що Білорусь атакує ракетами Україну, і хочу, щоб це припинилося"?"

Соболенко: "У мене немає коментарів для вас".

Напевне, питання української журналістки так налякали білоруску, що та після чергового матчу взагалі проігнорувала спілкування з журналістами. Як пояснила сама сабаленка, заради власного психологічного здоровя.

І взагалі сабаленка намагається виступати в ролі жертви.

“Безперечно, я відчуваю багато дивних поглядів у мій бік і, мабуть, ненависть із боку деяких людей. Але тепер я усвідомлюю, що я нічого поганого Україні не зробила і взагалі нічого не зробила. Є люди, які не люблять мене лише тому, що я народилася в білорусі. Це як би їхнє рішення, і я не можу це контролювати. Звичайно, це не найкраще почуття, коли тебе ненавидять люди за те, що ти, по суті, нічого не робиш, але так уже склалося".

Та дивується, чому українські тенісистки не тиснуть їй руку, як, наприклад, Марта Костюк після матчу першого кола в Парижі, супроводжуючи це низькосортним показушним шоу на публіку після вищезгаданої гри.

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