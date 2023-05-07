22 роки тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер

Джерело - Чемпіон.

7-го травня 2002 року легендарний тренер Валерій Лобановський провів свій останній матч - Динамо грало на виїзді проти Металурга Запоріжжя, і під час матчу Валерій Лобановський переніс інсульт.

Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського

В останні роки, у зв'язку зі станом здоров'я, Лобановський пропустив ряд виїзних зустрічей Динамо. Лікарі відмовляли тренера від поїздки в Запоріжжя, але Лобановський вирішив летіти разом з командою. Закінчилася поїздка трагічно...

Помер тренер через 6 днів - 13 травня.

Чемпіонат України-2001/02

Вища ліга, 21-й тур

07.05.2002

Металург (Запоріжжя) - Динамо (Київ) 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Чернат, 1:1 - 16 Демченко, 1:2 - 50 Гавранчич, 1:3 - 74 Белькевич

Лобановський увійшов до топ-10 тренерів усіх часів

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