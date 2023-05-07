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21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер

Сьогодні 07:48 Valeriy Ruchka 8049 0
21 рік тому Лобановский востаннє вивів Динамо на гру - через 6 днів тренер помер
#Валерій Лобановський

Джерело - Чемпіон.

7-го травня 2002 року легендарний тренер Валерій Лобановський провів свій останній матч - Динамо грало на виїзді проти Металурга Запоріжжя, і під час матчу Валерій Лобановський переніс інсульт.

Вражаючі індивідуальні нагороди Валерія Лобановського

В останні роки, у зв'язку зі станом здоров'я, Лобановський пропустив ряд виїзних зустрічей Динамо. Лікарі відмовляли тренера від поїздки в Запоріжжя, але Лобановський вирішив летіти разом з командою. Закінчилася поїздка трагічно...

Помер тренер через 6 днів - 13 травня.

 

 Чемпіонат України-2001/02
Вища ліга, 21-й тур
07.05.2002

Металург (Запоріжжя) - Динамо (Київ) 1:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 5  Чернат, 1:1 - 16 Демченко, 1:2 - 50  Гавранчич, 1:3 - 74  Белькевич

Лобановський увійшов до топ-10 тренерів усіх часів

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