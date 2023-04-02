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Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері

Українець провів на полі 57 хвилин
Сьогодні 12:00 Nastya Bolshakova 179 0
Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері
#Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У суботу в межах 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося протистояння між Челсі та Астон Віллою, де Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі. Українець зіграв 57 хвилин, після чого тренер Грем Поттер вирішив замінити його на Ноні Мадуеке.

Попри те, що Михайло протистояв Віллі повний один тайм, уболівальники Челсі не залишилися байдужими до українця. Офіційний твіттер "синіх" останнім часом переповнений негативними коментарями щодо команди. Найбільше під гарячу руку потрапляють Поттер, Мудрик, Кулібалі та Кукурелья.

Ми зібрали найцікавіші коментарі: 

  • "Наші нападники - егоїсти. По-перше, Мудрик не може віддати на Фелікса... У Фелікса є можливість зробити пас Мудрику, який відмінно пробіг, але він тримає м'яч і віддає Гаверцу, котрий зробив мало"

Мудрик - найгірший гравець матчу Челсі - Астон Вілла за версією Sky Sports

Мудрик змарнував два фантастичні моменти за один тайм у матчі АПЛ - відео

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