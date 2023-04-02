Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері

Українець провів на полі 57 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У суботу в межах 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося протистояння між Челсі та Астон Віллою, де Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі. Українець зіграв 57 хвилин, після чого тренер Грем Поттер вирішив замінити його на Ноні Мадуеке.

Попри те, що Михайло протистояв Віллі повний один тайм, уболівальники Челсі не залишилися байдужими до українця. Офіційний твіттер "синіх" останнім часом переповнений негативними коментарями щодо команди. Найбільше під гарячу руку потрапляють Поттер, Мудрик, Кулібалі та Кукурелья.

Ми зібрали найцікавіші коментарі:

"Наші нападники - егоїсти. По-перше, Мудрик не може віддати на Фелікса... У Фелікса є можливість зробити пас Мудрику, який відмінно пробіг, але він тримає м'яч і віддає Гаверцу, котрий зробив мало"

"Фелікс грає проти Мудрика?"

"У Челсі жахлива атака"

Watkins scores for Villa.



🔵 0-1 🟣 [18] #CheAvl — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 1, 2023

"Кук (Кукурелья), Кулібалі та Мудрик знищують клуб"

Мудрик - найгірший гравець матчу Челсі - Астон Вілла за версією Sky Sports

"Ви ніколи не побачите, щоб гравець Арсенала демонстрував такий рівень недисциплінованості та безвідповідальності, які досі демонстрував Ковачич. Мудрик та Фелікс нічого не роблять без м'яча"

"Як МУДРИК заб'є, якщо ГАВЕРЦ та ФЕЛІКС не ВІДДАЮТЬ м'яч...Тренер просто сидить і дивиться, мов фанат"

"Спостерігаю за ста мільйонами без голів"

"Так...Для розуміння...Ми позбулися Вернера лише заради того, щоб заплатити 100 мільйонів за Мудрика! Позбавилися Алонсо/Емерсона через Кукурелью!!! Замість Хадсона-Одої - МАДУЕКЕ? Хто це взагалі такий?"

Huge chance for Mudryk as he's played through by Kova but Martinez saves! 😮 — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 1, 2023

"Мудрик жахливий...Він б'є, коли Кай вільний і його рятують, а потім, коли він атакує, то жахливо пробиває, у той час, як Фелікс вільний. Будь ласка, приберіть його"

"Це був не сейв, це був пас від Мудрика"

"Мудрик вже нам коштував двох м'ячів. Цікаво, чому він так поспішає себе проявити. Якщо він продовжить у тому ж дусі, то я пропоную, щоб він проявив себе на лавці запасних"

"Ви не знайдете гірших трансферів Прем'єр ліги, ніж Кулібалі та Кукурелья. Мудрик посідає третє місце"

"Мудрик має бути проданий або відданий в оренду якнайшвидше. Він марний, заплутаний, егоїстичний, розгублений та безнадійний. Я не розумію, чому він у нас на полі, а Ноні з Пулішичем на лаві запасних"

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