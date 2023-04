Мудрик – один з найгірших трансферів АПЛ: українець вкотре розчарував фанів у твіттері

У суботу в межах 29-го туру Англійської Прем'єр-ліги відбулося протистояння між Челсі та Астон Віллою, де Михайло Мудрик вийшов на поле у стартовому складі. Українець зіграв 57 хвилин, після чого тренер Грем Поттер вирішив замінити його на Ноні Мадуеке.

Попри те, що Михайло протистояв Віллі повний один тайм, уболівальники Челсі не залишилися байдужими до українця. Офіційний твіттер "синіх" останнім часом переповнений негативними коментарями щодо команди. Найбільше під гарячу руку потрапляють Поттер, Мудрик, Кулібалі та Кукурелья.

Мудрик - найгірший гравець матчу Челсі - Астон Вілла за версією Sky Sports

Looking for a response. 👊 #CheAvl pic.twitter.com/WTzlWWwaZV

Huge chance for Mudryk as he's played through by Kova but Martinez saves! 😮