Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто

Українця дуже люблять у Північному Лондоні

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко яскраво відсвяткував перемогу Арсенала над Крістал Пелес у матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

В інстаграм-сторіз Влади Зінченко, дружини футболіста, з'явилося відео, як її чоловік, виглядаючи з вікна власного авто, підбадьорює вболівальників на вулицях Лондона вигуком "Come on!".

Відео

Oleksandr Zinchenko enjoying Arsenal’s win against Crystal Palace today with the fans after the match. 😍🇺🇦 #afc pic.twitter.com/e9HOUfQjAB — afcstuff (@afcstuff) March 19, 2023

Нагадаємо, Арсенал розгромив Крістал Пелес із рахунком 4:1 і продовжив очолювати турнірну таблицю АПЛ.

Додамо, що днями авторитетне видання визнало Зінченка найкращим лівим захисником світу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб оперативно дізнаватися про головні події зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua