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Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто

Сьогодні 18:31 Андрій Дунець 280 0
Українця дуже люблять у Північному Лондоні
Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Олександр Зінченко яскраво відсвяткував перемогу Арсенала над Крістал Пелес у матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

В інстаграм-сторіз Влади Зінченко, дружини футболіста, з'явилося відео, як її чоловік, виглядаючи з вікна власного авто, підбадьорює вболівальників на вулицях Лондона вигуком "Come on!".

Відео

Нагадаємо, Арсенал розгромив Крістал Пелес із рахунком 4:1 і продовжив очолювати турнірну таблицю АПЛ.

Додамо, що днями авторитетне видання визнало Зінченка найкращим лівим захисником світу.

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