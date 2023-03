Відео дня: Зінченко емоційно підбадьорив фанів Арсенала з водійського крісла власного авто

Олександр Зінченко яскраво відсвяткував перемогу Арсенала над Крістал Пелес у матчі 28-го туру Англійської Прем'єр-ліги.

В інстаграм-сторіз Влади Зінченко, дружини футболіста, з'явилося відео, як її чоловік, виглядаючи з вікна власного авто, підбадьорює вболівальників на вулицях Лондона вигуком "Come on!".

Oleksandr Zinchenko enjoying Arsenal’s win against Crystal Palace today with the fans after the match. 😍🇺🇦 #afc pic.twitter.com/e9HOUfQjAB