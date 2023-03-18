Зінченко визнаний найкращим лівим захисником світу за версією FourFourTwo

Портал FourFourTwo обрав 10-у найкращих лівих захисників світу

Джерело - FourFourTwo.

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко був визнаний найкращим гравцем на своїй позиції.

Про це повідомляє видання FourFourTwo.

Відзначається, що без українця "каноніри" не грали б на такому високому рівні, як зараз.

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Другим у списку став лівий оборонець Манчестер Юнайтед Люк Шоу. Трійку замкнув Тео Ернандес з Мілана.

Топ-10 найкращих лівих захисників світу:

1. Олександр Зінченко (Арсенал).

2. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед).

3. Тео Ернандес (Мілан).

4. Ендрю Робертсон (Ліверпуль)

5. Альфонсо Девіс (Баварія).

6. Натан Аке (Манчестер Сіті).

7. Ферлан Менді (Реал).

8. Жорді Альба (Барселона).

9. Нуну Мендеш (ПСЖ).

10. Бен Чілвел (Челсі).