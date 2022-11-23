Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи

Джерело - Чемпіон.
Капітан збірної Хорватії Лука Модрич, з'явившись на полі в матчі 1 туру ЧС-2022 проти Марокко, став унікальним гравцем.
Річ у тому, що тепер у активі півзахисника мадридського Реала є виступи на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях.
Luka Modrić is the first ever player to play in the European Championship AND the World Cup in 3️⃣ different decades 🪄 pic.twitter.com/jge3b9YDg1— 433 (@433) November 23, 2022
Список усіх великих турнірів збірних Луки Модрича:
- ЧC-2006;
- Євро-2008;
- Євро-2012;
- ЧС-2014;
- Євро-2016;
- ЧС-2018;
- Євро-2020;
- ЧС-2022.
Нагадаємо, напередодні Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу.
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