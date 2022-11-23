Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич, з'явившись на полі в матчі 1 туру ЧС-2022 проти Марокко, став унікальним гравцем.

Річ у тому, що тепер у активі півзахисника мадридського Реала є виступи на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях.

Luka Modrić is the first ever player to play in the European Championship AND the World Cup in 3️⃣ different decades 🪄 pic.twitter.com/jge3b9YDg1 — 433 (@433) November 23, 2022

Список усіх великих турнірів збірних Луки Модрича:

ЧC-2006;

Євро-2008;

Євро-2012;

ЧС-2014;

Євро-2016;

ЧС-2018;

Євро-2020;

ЧС-2022.

Нагадаємо, напередодні Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу.

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