Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич, з'явившись на полі в матчі 1 туру ЧС-2022 проти Марокко, став унікальним гравцем.

Річ у тому, що тепер у активі півзахисника мадридського Реала є виступи на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях.

Luka Modrić is the first ever player to play in the European Championship AND the World Cup in 3️⃣ different decades 🪄 pic.twitter.com/jge3b9YDg1