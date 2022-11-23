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Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи

Сьогодні 13:08 Андрій Дунець 108 0
Модрич установив унікальне досягнення чемпіонатів світу та Європи
#Хорватія, #ЧС-2022, #Лука Модрич, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної Хорватії Лука Модрич, з'явившись на полі в матчі 1 туру ЧС-2022 проти Марокко, став унікальним гравцем.

Річ у тому, що тепер у активі півзахисника мадридського Реала є виступи на чемпіонатах світу та Європи у трьох різних десятиліттях.

Список усіх великих турнірів збірних Луки Модрича: 

  • ЧC-2006;
  • Євро-2008;
  • Євро-2012;
  • ЧС-2014;
  • Євро-2016;
  • ЧС-2018;
  • Євро-2020;
  • ЧС-2022.

Нагадаємо, напередодні Мессі став 5-м гравцем в історії, що забивав на 4-х чемпіонатах світу.

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