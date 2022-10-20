Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Андрій Лунін проявив фантастичну реакцію у грі 10-го туру Ла Ліги проти Ельче.
Український воротар Реала на 70-й хвилині виконав блискучий сейв після удару Карлоса Клерка із дуже близької відстані.
Відео
Great save from Lunin— Alaa Jaballi (@AlaaJaballi) October 19, 2022
Real Madrid still trying to seal this match after 3 disallowed goals.
pic.twitter.com/isqTD9JjWw
Повну версію матчу дивіться тут.
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Це не єдина яскрава дія Луніна у цьому поєдинку. У першому таймі Андрій зіграв не менш ефектно після удару Меркау.
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