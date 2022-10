Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО

Андрій Лунін проявив фантастичну реакцію у грі 10-го туру Ла Ліги проти Ельче.

Український воротар Реала на 70-й хвилині виконав блискучий сейв після удару Карлоса Клерка із дуже близької відстані.

Great save from Lunin



Real Madrid still trying to seal this match after 3 disallowed goals.



