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Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною

Сьогодні 13:30 Андрій Дунець 530 0
Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною
#Андрій Лунін, #Барселона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники мадридського Реала радісно зустріли Андрія Луніна після переможного матчу з Барселоною в 9 турі Ла Ліги.

Дружина голкіпера Анастасія у своїй сторі Інстаграма опублікувала відео з авто чоловіка, коли вони разом покидали стадіон Сантьяго Бернабеу.

Додамо, що Реал хоче продовжити контракт із Луніним.

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