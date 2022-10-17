Дружина Луніна показала відео теплого прийому фанами Реала її чоловіка після перемоги над Барселоною

Джерело - Чемпіон.

Вболівальники мадридського Реала радісно зустріли Андрія Луніна після переможного матчу з Барселоною в 9 турі Ла Ліги.

Дружина голкіпера Анастасія у своїй сторі Інстаграма опублікувала відео з авто чоловіка, коли вони разом покидали стадіон Сантьяго Бернабеу.

👀🙌 Дружина Андрія Луніна показала відео, як фанати Реала вітали машину її чоловіка після вчорашньої перемоги над Барселоною! pic.twitter.com/LrWz42bHGx — Champion🇺🇦🇺🇦🇺🇦 (@ukrchampion) October 17, 2022

Додамо, що Реал хоче продовжити контракт із Луніним.

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