Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін продемонстрував свій високий клас у грі 10-го туру Ла Ліги проти Ельче.
На 29-й хвилині зустрічі Андрій потягнув складний дальній удар від Ніколаса Меркау.
Відео
👊 ¡MANOS DURAS, LUNIN! 👊#ElcheRealMadrid #LaLigaHighlights pic.twitter.com/ngXF3SaTRg— LaLiga (@LaLiga) October 19, 2022
Повну версію матчу дивіться тут.
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