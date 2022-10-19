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Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО

Вчора 23:23 Андрій Дунець 506 0
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО
#Андрій Лунін, #Ельче, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін продемонстрував свій високий клас у грі 10-го туру Ла Ліги проти Ельче.

На 29-й хвилині зустрічі Андрій потягнув складний дальній удар від Ніколаса Меркау.

Відео

Повну версію матчу дивіться тут.

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