Лобановський пишався б ним: у Канаді футболіст забив гол прямим ударом із кутового - ВІДЕО

У матчі 25-го туру Прем'єр-ліги Канади Валор - Атлетіко Оттава сталося повторення знаменитого удару "Сухий лист", який так полюбляв виконувати Валерій Лобановський.

На 78-й хвилині півзахисник гостей Скотт Бассетт подавав кутовий, який перетворився у гол. М'яч по дорозі від кутового прапорця до воріт не зустрів перешкод.

GOLAZO 👀



OLLIE BASSETT OLIMPICO 🚨@AtletiOttawa restore a 1-1 draw vs. @ValourFootball straight from the corner kick 😱#CanPL | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/NeXLUtxsLU