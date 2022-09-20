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Лобановський пишався б ним: у Канаді футболіст забив гол прямим ударом із кутового - ВІДЕО

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Лобановський пишався б ним: у Канаді футболіст забив гол прямим ударом із кутового - ВІДЕО
#Канада, #Валерій Лобановський, #Оттава, #сухий лист

Джерело - Чемпіон.

У матчі 25-го туру Прем'єр-ліги Канади Валор - Атлетіко Оттава сталося повторення знаменитого удару "Сухий лист", який так полюбляв виконувати Валерій Лобановський.

На 78-й хвилині півзахисник гостей Скотт Бассетт подавав кутовий, який перетворився у гол. М'яч по дорозі від кутового прапорця до воріт не зустрів перешкод.

Відео 

"Сухий лист" — так у футболі спочатку називали так називають завдання м'ячу обертання навколо похилої осі, за його тонкість і закрученість. Однак за часів кар'єри гравця Валерія Лобановського це поняття стало позначати фірмовий прийом півзахисника - прямий удар із кутового.

Додамо, що поєдинок між Валором та Оттавою завершився унічию з рахунком 1:1.

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