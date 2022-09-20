Лобановський пишався б ним: у Канаді футболіст забив гол прямим ударом із кутового - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
У матчі 25-го туру Прем'єр-ліги Канади Валор - Атлетіко Оттава сталося повторення знаменитого удару "Сухий лист", який так полюбляв виконувати Валерій Лобановський.
На 78-й хвилині півзахисник гостей Скотт Бассетт подавав кутовий, який перетворився у гол. М'яч по дорозі від кутового прапорця до воріт не зустрів перешкод.
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GOLAZO 👀— OneSoccer (@onesoccer) September 18, 2022
OLLIE BASSETT OLIMPICO 🚨@AtletiOttawa restore a 1-1 draw vs. @ValourFootball straight from the corner kick 😱#CanPL | 🔴 https://t.co/7JFAUhgjL6 pic.twitter.com/NeXLUtxsLU
"Сухий лист" — так у футболі спочатку називали так називають завдання м'ячу обертання навколо похилої осі, за його тонкість і закрученість. Однак за часів кар'єри гравця Валерія Лобановського це поняття стало позначати фірмовий прийом півзахисника - прямий удар із кутового.
Додамо, що поєдинок між Валором та Оттавою завершився унічию з рахунком 1:1.
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