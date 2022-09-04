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Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем

Сьогодні 07:30 Андрій Дунець 9821 0
Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Евертон, #Ліверпуль, #Віталій Миколенко, #Мохаммед Салах

Джерело - Чемпіон.

Віталій Миколенко чудово провів матч 6 туру АПЛ проти Ліверпуля. Англійські вболівальники у Твіттері активно відзначають чудові захисні дії українця в дуелі проти Мохаммеда Салаха.

Соціальна мережа наповнена схвальними жартами та дотепними колажами, в яких розвивається тема про Миколенка, який настільки добре зміг нейтралізувати зіркового нападника Ліверпуля, що, здається, єгиптянин увесь матч перебував у кишені українця.

  • "У Миколенка був дуже комфортний день", - відзначає один із фанів:

  • "Салах не зміг пройти Миколенка один в один", - красномовно зазначив інший користувач:

  • "Салах уже знайшов вихід з кишені Миколенка?" - запитують і про таке:

  • "Мені подобається цей хлопець Миколенко, і як він адаптувався до ролі лівого захисника, тому що я знаю, що його використовувати як центрального захисника. Хороший трансфер для Евертона", - мабуть, краще й не скажеш:

Нагадаємо, Евертон та Ліверпуль розписали нульову нічию в Мерсісайдському дербі.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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