Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем

Віталій Миколенко чудово провів матч 6 туру АПЛ проти Ліверпуля. Англійські вболівальники у Твіттері активно відзначають чудові захисні дії українця в дуелі проти Мохаммеда Салаха.

Соціальна мережа наповнена схвальними жартами та дотепними колажами, в яких розвивається тема про Миколенка, який настільки добре зміг нейтралізувати зіркового нападника Ліверпуля, що, здається, єгиптянин увесь матч перебував у кишені українця.

Mykolenko emptying his pockets when he gets home 🇺🇦💙 pic.twitter.com/gR1NuG8Dq6 — I Talk Everton (@ITalkEverton) September 3, 2022

Had some full pockets ya know pic.twitter.com/V6sHERLqLV — I Talk Everton (@ITalkEverton) September 3, 2022

"У Миколенка був дуже комфортний день", - відзначає один із фанів:

Mykolenko had a very comfortable afternoon. — Kam #8🏁 (@Culturecams) September 3, 2022

"Салах не зміг пройти Миколенка один в один", - красномовно зазначив інший користувач:

"Салах уже знайшов вихід з кишені Миколенка?" - запитують і про таке:

Has Salah found his way out of Mykolenko’s pocket yet? — Mike (@wombat_combat) September 3, 2022

"Мені подобається цей хлопець Миколенко, і як він адаптувався до ролі лівого захисника, тому що я знаю, що його використовувати як центрального захисника. Хороший трансфер для Евертона", - мабуть, краще й не скажеш:

I like this mykolenko guy, and how he's adapted to that LB role cos I know he was brought in to play CB. Good signing for Everton#EVELIV — Uche (@uche_alua) September 3, 2022

Нагадаємо, Евертон та Ліверпуль розписали нульову нічию в Мерсісайдському дербі.

