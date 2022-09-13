Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.
Гол Соф'яна Рахімі після передачі українця Андрія Ярмоленка увійшов до четвірки найкращих у 2-му турі чемпіонату ОАЕ.
Партнери по Аль-Айну продемонстрували відмінну злагодженість та відповідальний підхід до гольових моментів на 89-й хвилині матчу проти Аль-Дафри. Рахунок після цього став 7:0.
Відео усіх топ-4 голів туру за версією Ліги ОАЕ
The 4️⃣ Best Goals ⚽️ of MW2️⃣ of the #ADNOCProLeague 👇— ADNOC Pro League (@AGLeague_EN) September 13, 2022
1️⃣ 🇲🇦 @SoufianeRahimi2 (@alainfcae_en) 🟣
2️⃣ 🇦🇪 Salem Ali (@KhorFakkanfc) 🟢
3️⃣ 🇧🇷 Yuri Cesar (@ShababAlAhli_EN) 🔴
4️⃣ 🇧🇷 Luan Pereira (@SharjahFC) ⚪
Which one is the best? 👀 pic.twitter.com/yy8hzchYvP
Нагадаємо, у цьому ж поєдинку Ярмоленко забив свій дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті
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