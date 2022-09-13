Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Гол Соф'яна Рахімі після передачі українця Андрія Ярмоленка увійшов до четвірки найкращих у 2-му турі чемпіонату ОАЕ.

Партнери по Аль-Айну продемонстрували відмінну злагодженість та відповідальний підхід до гольових моментів на 89-й хвилині матчу проти Аль-Дафри. Рахунок після цього став 7:0.

Відео усіх топ-4 голів туру за версією Ліги ОАЕ

Нагадаємо, у цьому ж поєдинку Ярмоленко забив свій дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті

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