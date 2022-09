Гол із тонким асистом Ярмоленка визнали одним із найкращих в ОАЕ - ВІДЕО

Гол Соф'яна Рахімі після передачі українця Андрія Ярмоленка увійшов до четвірки найкращих у 2-му турі чемпіонату ОАЕ.

Партнери по Аль-Айну продемонстрували відмінну злагодженість та відповідальний підхід до гольових моментів на 89-й хвилині матчу проти Аль-Дафри. Рахунок після цього став 7:0.

The 4️⃣ Best Goals ⚽️ of MW2️⃣ of the #ADNOCProLeague 👇



1️⃣ 🇲🇦 @SoufianeRahimi2 (@alainfcae_en) 🟣



2️⃣ 🇦🇪 Salem Ali (@KhorFakkanfc) 🟢



3️⃣ 🇧🇷 Yuri Cesar (@ShababAlAhli_EN) 🔴



4️⃣ 🇧🇷 Luan Pereira (@SharjahFC) ⚪



Which one is the best? 👀 pic.twitter.com/yy8hzchYvP