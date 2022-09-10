Джерело - Чемпіон.
Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко відзначився голом в матчі 2-го туру чемпіонату ОАЕ проти Аль-Дафри.
32-річний українець на 35-й хвилині зробив рахунок 3:0.
До речі, 25 серпня Ярмоленко відзначився забитим голом у товариському матчі за участі Аль-Айна.
يارمولينكو يسجل الهدف الثالث للعين #العين_الظفرة#دوري_ادنوك_للمحترفين #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/PlXlMpOXU6— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 10, 2022
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