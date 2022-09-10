Головне
Шахтар вирвав перемогу у Чорноморця у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:57 884
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 21:16 11723
Наполі з труднощами переграв Спецію Коваленка: результати матчів 6 туру Серії А
Сьогодні 21:06 321
Лейпциг розгромив Боруссію, Баварія втратила перемогу: результати матчів 6 туру Бундесліги
Сьогодні 18:36 338
Збірна України кваліфікувалась на Європейські ігри-2023
Сьогодні 17:25 495
Кривбас поступився Вересу у 4 турі УПЛ
Сьогодні 17:01 663
Трансфер Назарини у Шахтар зірвався через президента Зорі
Сьогодні 15:09 339
Арсенал та Евертон поборються за трансфер Мудрика
Сьогодні 14:25 437
УАФ вимагає не допустити проведення матчу Росія - Боснія і Герцеговина
Сьогодні 13:25 272
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
Вчора 19:29 1122
Блоги
Півзахисник Лейпцига гарматним ударом вразив ворота Боруссії ВІДЕО
Півзахисник Лейпцига гарматним ударом вразив ворота Боруссії ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Сьогодні 20:09 120
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:54 1147
Брагару вивів вперед Чорноморець у матчі з Шахтарем
Брагару вивів вперед Чорноморець у матчі з Шахтарем Віктор Слюсаренко
Сьогодні 17:19 383
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46!
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:25 4566
Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею - ВІДЕО
Таллес неймовірним ударом оформив хет-трик у матчі із Зорею - ВІДЕО Віктор Слюсаренко
Вчора 18:26 2536
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею
Таллес подвоїв рахунок у матчі із Зорею Віктор Слюсаренко
Вчора 18:14 2417
Таллес відкрив рахунок у матчі Рух - Зоря - помилився Мацапура
Таллес відкрив рахунок у матчі Рух - Зоря - помилився Мацапура Віктор Слюсаренко
Вчора 17:48 542
Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче
Бущан показав середній палець фанатам Фенербахче Віктор Слюсаренко
Вчора 16:00 3318
Данк Геруна потрапив до ТОП-10 моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022
Данк Геруна потрапив до ТОП-10 моментів ігрового дня на Євробаскеті-2022 Віктор Слюсаренко
Вчора 15:45 262
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Андрій Твердохліб
Вчора 13:07 12908
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Андрій Твердохліб
Вчора 12:41 15398 2
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 11:26 10390
Динамо провалилося в обороні і пропустило від Фенербахче на останніх хвилинах матчу ЛЄ - відео
Динамо провалилося в обороні і пропустило від Фенербахче на останніх хвилинах матчу ЛЄ - відео Андрій Дунець
08.09.2022 22:32 2089
Циганков забив елегантний гол у ворота Фенербахче в Лізі Європи - ВІДЕО
Циганков забив елегантний гол у ворота Фенербахче в Лізі Європи - ВІДЕО Андрій Дунець
08.09.2022 22:11 3744
Динамо пропустило перший гол від Фенербахче у матчі Ліги Європи через помилку Гармаша - ВІДЕО
Динамо пропустило перший гол від Фенербахче у матчі Ліги Європи через помилку Гармаша - ВІДЕО Андрій Дунець
08.09.2022 20:57 1998
Фани Фенербахче сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо
Фани Фенербахче сфотографувалися із прапором росії та у масках Путіна перед грою з Динамо Андрій Дунець
08.09.2022 19:15 1164
Новий король Камп Ноу: Левандовський зробив перший хет-трик за Барселону в ЛЧ
Новий король Камп Ноу: Левандовський зробив перший хет-трик за Барселону в ЛЧ Андрій Дунець
08.09.2022 14:15 1824
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря
Брюгге Яремчука переміг Баєр в Лізі чемпіонів завдяки грубій помилці воротаря Андрій Дунець
08.09.2022 12:49 9467
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу Андрій Твердохліб
07.09.2022 19:53 1003 2
Неймар та Мбаппе познущалися над захистом Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО
Неймар та Мбаппе познущалися над захистом Ювентуса в матчі Ліги чемпіонів - ВІДЕО Андрій Дунець
07.09.2022 11:29 1989
Прямі трансляції

Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ

Сьогодні 17:54 Віктор Слюсаренко 1168 0
Ярмоленко забив дебютний гол за Аль-Айн у чемпіонаті ОАЕ
#Андрій Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Аль-Айна Андрій Ярмоленко відзначився голом в матчі 2-го туру чемпіонату ОАЕ проти Аль-Дафри.

32-річний українець на 35-й хвилині зробив рахунок 3:0.

До речі, 25 серпня Ярмоленко відзначився забитим голом у товариському матчі за участі Аль-Айна.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 11723
Стала відома сума, яку отримає ФА Боснії за матч з Росією Стала відома сума, яку отримає ФА Боснії за матч з Росією 1815
Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Шахтар - Чорноморець - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1734
Лідер Боснії засудив матч з Росією Лідер Боснії засудив матч з Росією 2956
Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! Грунтовий король, який зробив революцію в світовому тенісі. Густаво Куертену - 46! 4567
Легенда Шахтаря став тренером російського клубу Легенда Шахтаря став тренером російського клубу 3350 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 18514 1
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 30582
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 6328
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6322
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5252
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9681