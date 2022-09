Ретро дня: як 8-річний Мессі феєрив на дитячому турнірі в Аргентині - ВІДЕО

До мережі потрапило відео, на якому зовсім маленький Ліонель Мессі по-футбольному знущається над однолітками.

Запис датований приблизно 1995 роком. Тоді Лео виступав за юнацький аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз і вже тоді цей хлопчисько носив на спині 10-й номер, який пізніше принесе йому славу у Барселоні та збірній Аргентини.

Техніка та відчуття м'яча 8-річного Мессі вражають. Іноді навіть стає шкода гравців команди суперника, адже вони виглядають геть безпорадними.

8 year old Leo Messi playing a tournament for Newell's Old Boys.



He was destined for it. 🐐 pic.twitter.com/pVnS8mAhBp