Ретро дня: як 8-річний Мессі феєрив на дитячому турнірі в Аргентині - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

До мережі потрапило відео, на якому зовсім маленький Ліонель Мессі по-футбольному знущається над однолітками.

Запис датований приблизно 1995 роком. Тоді Лео виступав за юнацький аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз і вже тоді цей хлопчисько носив на спині 10-й номер, який пізніше принесе йому славу у Барселоні та збірній Аргентини.

Техніка та відчуття м'яча 8-річного Мессі вражають. Іноді навіть стає шкода гравців команди суперника, адже вони виглядають геть безпорадними.

Відео

8 year old Leo Messi playing a tournament for Newell's Old Boys.



He was destined for it. 🐐 pic.twitter.com/pVnS8mAhBp — Football Videos That Go Hard (@hardfootyvideos) September 5, 2022

Додамо, що Мессі виступав за юнаків Ньюеллса до 2000 року, після чого опіку над талантом, що потребував лікування через нестачу гормону росту, вже взяла Барселона.

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