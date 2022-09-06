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Ретро дня: як 8-річний Мессі феєрив на дитячому турнірі в Аргентині - ВІДЕО

Сьогодні 18:57 Андрій Дунець 543 0
Ретро дня: як 8-річний Мессі феєрив на дитячому турнірі в Аргентині - ВІДЕО
#Ліонель Мессі

Джерело - Чемпіон.

До мережі потрапило відео, на якому зовсім маленький Ліонель Мессі по-футбольному знущається над однолітками.

Запис датований приблизно 1995 роком. Тоді Лео виступав за юнацький аргентинський клуб Ньюеллс Олд Бойз і вже тоді цей хлопчисько носив на спині 10-й номер, який пізніше принесе йому славу у Барселоні та збірній Аргентини.

Техніка та відчуття м'яча 8-річного Мессі вражають. Іноді навіть стає шкода гравців команди суперника, адже вони виглядають геть безпорадними.

Відео

Додамо, що Мессі виступав за юнаків Ньюеллса до 2000 року, після чого опіку над талантом, що потребував лікування через нестачу гормону росту, вже взяла Барселона.

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