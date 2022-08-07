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Мессі забив неймовірний гол ударом через себе в матчі за ПСЖ - ВІДЕО

Сьогодні 11:22 Андрій Дунець 1391 0
Мессі забив неймовірний гол ударом через себе в матчі за ПСЖ - ВІДЕО
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

У грі першого туру Французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на виїзді зустрічався із Клермоном. Справжньої боротьби у матчі не вийшло, але глядачі отримали винагороду за терпіння від Ліонеля Мессі.

На 86-й хвилині Мессі прийняв довгий пас у штрафному майданчику від Леандро Паредеса, а те, що було далі, краще просто один раз побачити.

Відео голу

Цей шедевр Мессі вже нічого не вирішував, позаяк рахунок став 5:0 на користь ПСЖ.

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