Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка відзначився дебютним голом за Краковію у Польській Екстраклясі. Українець забив красивий гол штрафним ударом у ворота Ракува у 8 турі чемпіонату.

На 28-й хвилині зустрічі вболівальники господарів завмерли, насолоджуючись майстерним виконанням Коноплянки, що відкрив рахунок у грі. Насолодімося й ми.

Відео голу

Feast your eyes on Konoplyanka’s stunning free kick!



Rolling back the years in Poland this season 🎯🎯🎯



What a hit! 🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/JoAxIkdLRs — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 3, 2022

Краковія у підсумку розгромно виграла поєдинок (3:0), а Коноплянка провів на полі 74 хвилини.

Додамо, що цей гол став для Євгена другим за кілька днів, адже в матчі Кубка Польщі проти ЛКС Лагува український футболіст теж відзначився забитим м'ячем.

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