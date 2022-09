Євген Коноплянка відзначився дебютним голом за Краковію у Польській Екстраклясі. Українець забив красивий гол штрафним ударом у ворота Ракува у 8 турі чемпіонату.

На 28-й хвилині зустрічі вболівальники господарів завмерли, насолоджуючись майстерним виконанням Коноплянки, що відкрив рахунок у грі. Насолодімося й ми.

Feast your eyes on Konoplyanka’s stunning free kick!



Rolling back the years in Poland this season 🎯🎯🎯



What a hit! 🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/JoAxIkdLRs