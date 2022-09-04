Джерело - Чемпіон.
Євген Коноплянка відзначився дебютним голом за Краковію у Польській Екстраклясі. Українець забив красивий гол штрафним ударом у ворота Ракува у 8 турі чемпіонату.
На 28-й хвилині зустрічі вболівальники господарів завмерли, насолоджуючись майстерним виконанням Коноплянки, що відкрив рахунок у грі. Насолодімося й ми.
Відео голу
Feast your eyes on Konoplyanka’s stunning free kick!— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) September 3, 2022
Rolling back the years in Poland this season 🎯🎯🎯
What a hit! 🇺🇦🇵🇱 pic.twitter.com/JoAxIkdLRs
Краковія у підсумку розгромно виграла поєдинок (3:0), а Коноплянка провів на полі 74 хвилини.
Додамо, що цей гол став для Євгена другим за кілька днів, адже в матчі Кубка Польщі проти ЛКС Лагува український футболіст теж відзначився забитим м'ячем.
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