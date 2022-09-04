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Коноплянка створив шедевральний гол обвідним ударом зі штрафного у Польщі - ВІДЕО

Сьогодні 07:20 Андрій Дунець 6248 0
Коноплянка створив шедевральний гол обвідним ударом зі штрафного у Польщі - ВІДЕО
#Екстракляса, #Євген Коноплянка, #Краковія

Джерело - Чемпіон.

Євген Коноплянка відзначився дебютним голом за Краковію у Польській Екстраклясі. Українець забив красивий гол штрафним ударом у ворота Ракува у 8 турі чемпіонату.

На 28-й хвилині зустрічі вболівальники господарів завмерли, насолоджуючись майстерним виконанням Коноплянки, що відкрив рахунок у грі. Насолодімося й ми.

Відео голу

Краковія у підсумку розгромно виграла поєдинок (3:0), а Коноплянка провів на полі 74 хвилини.

Додамо, що цей гол став для Євгена другим за кілька днів, адже в матчі Кубка Польщі проти ЛКС Лагува український футболіст теж відзначився забитим м'ячем.

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