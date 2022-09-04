Головне
Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022
Вчора 19:56 1137
Евертон Миколенка зіграв внічию з Ліверпулем: результати матчів 6 туру АПЛ
Вчора 21:25 543
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Вчора 20:02 2660
War story: Путін цілиться в український спорт
Вчора 17:57 628
Металіст 1925 вирвав перемогу у Ворскли у 3 турі УПЛ
Вчора 16:54 335
Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ
Вчора 14:55 2070
Балулі перейшов у Дніпро-1
Вчора 09:10 437
Динамо підтвердило трансфер вінгера збірної Ямайки
Вчора 08:40 566
Магучіх з найкращим результатом сезону у світі виграла етап Діамантової ліги
02.09.2022 23:05 2379
Шахтар у меншості переміг Рух у 3 турі УПЛ
02.09.2022 18:59 1393
Блоги
Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО
Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 00:44 326
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО
Яремчук забив красивий гол у дебютному матчі за Брюгге - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 00:12 17961
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Андрій Твердохліб
02.09.2022 19:38 15040
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
02.09.2022 16:08 93324
Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією
Сеньків: Фільм про збірну України - банальщина, жодного слова про матч із росією Андрій Дунець
02.09.2022 16:07 443
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО
Гравець Аталанти забив фантастичний гол у стилі Маліновського - ВІДЕО Андрій Дунець
02.09.2022 11:18 3115
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів
14 років тому Динамо знищило Спартак і вийшло в Лігу чемпіонів Андрій Твердохліб
27.08.2022 23:21 5012
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО
Гравець Лаціо забив неймовірний гол у дев'ятку з-за меж штрафного в центральному матчі Серії А - ВІДЕО Андрій Дунець
27.08.2022 00:27 11640
У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо
У Києві затримали відомого наркодилера Чернецького, який регулярно відвідував матчі Динамо Андрій Твердохліб
26.08.2022 12:20 1247 2
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Андрій Дунець
25.08.2022 17:55 6477
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі
Слава Україні! S1mple перейменував свій паблік у російській соцмережі Андрій Дунець
25.08.2022 15:25 736
Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги
Сеньків: Козловський випивав зі своїми друзями просто в укритті під час тривоги Андрій Дунець
24.08.2022 18:24 2651
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон!
Динамо, пусти Сетанту на свій стадіон! Андрій Дунець
24.08.2022 15:11 2177 12
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО
Вернидуб отримав вилучення за нецензурну лексику та погрози арбітру в матчі УПЛ - ВІДЕО Андрій Дунець
23.08.2022 19:36 5999 2
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО
Ракицький ледь не зламав ногу супернику і отримав вилучення в чемпіонаті Туреччини - ВІДЕО Андрій Дунець
23.08.2022 18:25 2251
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о
Дружина Усика разом з прикордонниками зарядила путін х***о Андрій Твердохліб
23.08.2022 17:38 1005
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків
Наш сайт подарував Усику синьо-жовтий прапор військового підрозділу з побажаннями вояків Андрій Твердохліб
23.08.2022 13:22 1353
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна
Усик - на увесь світ: Сімферополь - це Україна Андрій Твердохліб
22.08.2022 12:54 3070
Маліновський фірмовим ударом забив гол у ворота Мілана
Маліновський фірмовим ударом забив гол у ворота Мілана Андрій Твердохліб
21.08.2022 22:21 3187
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових
Усика скрізь супроводжує синьо-жовтий прапор з підписами українських військових Андрій Твердохліб
21.08.2022 12:51 1024
Прямі трансляції

Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО

Сьогодні 00:44 Андрій Дунець 330 0
Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО
#Омонія, #Роман Безус, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Роман Безус відзначився дебютним голом за Омонію. Це сталося у матчі другого туру чемпіонату Кіпра у грі проти АЕКа із Ларнаки - суперника київського Динамо по групі Ліги Європи.

Українець на 34-й хвилині зустрічі виконав трюк, який неодноразово виконував і раніше, зокрема виступаючи за полтавську Ворсклу в УПЛ. Слова зайві - просто подивіться самі.

Відео голу

Цей гол Безуса відкрив рахунок у матчі, якому Омонія у підсумку святкувала перемогу - 3:2.

Нагадаємо, Роман Безус став гравцем клубу із Кіпра на початку серпня.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 2660
У Динамо зірвалися трансфери двох нападників У Динамо зірвалися трансфери двох нападників 1447
Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022 Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022 1137
Зоря - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Зоря - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1031
Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ 2070
Дніпро-1 - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Дніпро-1 - Верес - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1352
Рекомендуємо
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7160
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25482
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21351
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60045
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17565
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 97441