Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Роман Безус відзначився дебютним голом за Омонію. Це сталося у матчі другого туру чемпіонату Кіпра у грі проти АЕКа із Ларнаки - суперника київського Динамо по групі Ліги Європи.

Українець на 34-й хвилині зустрічі виконав трюк, який неодноразово виконував і раніше, зокрема виступаючи за полтавську Ворсклу в УПЛ. Слова зайві - просто подивіться самі.

Відео голу

Цей гол Безуса відкрив рахунок у матчі, якому Омонія у підсумку святкувала перемогу - 3:2.

Нагадаємо, Роман Безус став гравцем клубу із Кіпра на початку серпня.

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