Обидва залишилися незадоволені: Селбі оцінив жеребкування чемпіонату світу для О'Саллівана
Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Селбі оцінив шанси Ронні О'Саллівана пройти Алі Картера. "Ракета" зіграє проти досвідченого гравця у першому раунді World Snooker Championship 2025.
Його слова цитує Metro.co.uk.
"Не думаю, що хтось із них радий цьому жеребкуванню. Що стосується Ронні, то його участь у турнірі – чудова новина. Ми не бачили його із січня. Тож це здорово.
Я хотів, щоб він зіграв. На даний момент схоже, що він візьме участь. І це чудово для гри.
Картер, ймовірно, один із найнезручніших суперників, з якими можна зіткнутися на ранній стадії. Він грав із Ронні у фіналі Чемпіонату світу.
Кілька років тому вони зустрічалися у фіналі Masters. Так що так, це вкрай невдалий жереб. Проте Ронні – один із небагатьох, хто здатний миттєво адаптуватися та демонструвати гру екстра-класу", – сказав Селбі.
Алі Картер двічі (2008, 2012) грав проти О'Саллівана у фіналі ЧС – обидва рази тріумфатором ставав Ронні.
З усіма результатами жеребкування першого раунду World Snooker Championship 2025 можна ознайомитися ТУТ.
Зазначимо, що раніше Марк Селбі заступився за "ракету", який демонструє не найкращу гру цього сезону.
Цьогорічний чемпіонат світу розпочнеться 19 квітня в Шеффілді. Турнір триватиме до 5 травня. Переможець отримає 500 тисяч фунтів стерлінгів.