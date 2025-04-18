Обидва залишилися незадоволені: Селбі оцінив жеребкування чемпіонату світу для О'Саллівана

Чотириразовий чемпіон світу зі снукеру Марк Селбі оцінив шанси Ронні О'Саллівана пройти Алі Картера. "Ракета" зіграє проти досвідченого гравця у першому раунді World Snooker Championship 2025.

Його слова цитує Metro.co.uk.

"Не думаю, що хтось із них радий цьому жеребкуванню. Що стосується Ронні, то його участь у турнірі – чудова новина. Ми не бачили його із січня. Тож це здорово.

Я хотів, щоб він зіграв. На даний момент схоже, що він візьме участь. І це чудово для гри.

Картер, ймовірно, один із найнезручніших суперників, з якими можна зіткнутися на ранній стадії. Він грав із Ронні у фіналі Чемпіонату світу.

Кілька років тому вони зустрічалися у фіналі Masters. Так що так, це вкрай невдалий жереб. Проте Ронні – один із небагатьох, хто здатний миттєво адаптуватися та демонструвати гру екстра-класу", – сказав Селбі.