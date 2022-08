Джошуа викинув пояси Усика за межі рингу після поразки від українця - ВІДЕО

В Ентоні Джошуа здали нерви після другої за 11 місяців поразки від Олександра Усика.

Вже йдучи до роздягальні, Джошуа раптово передумав це робити й попрямував назад на ринг, де британець взяв мікрофон та на емоціях наговорив багато цікавого. Не всі слова Ентоні навіть були цензурними.

Але, крім цього, Джошуа відзначився ще одним дуже суперечливим вчинком. Він підняв над собою два пояси Усика, а потім просто кинув їх за межі рингу.

Anthony Joshua throws two belts out of the ring as he loses temper after defeat to Oleksandr Usyk. 😲😲 pic.twitter.com/PHDIe2FWGh