Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді грало проти австрійського Штурма. Долю поєдинку вирішив гол Костянтина Вівчаренка в овертаймі.

На 97-й хвилині зустрічі 20-річний лівий захисник Динамо, який з'явився на полі вже за ходом гри, відгукнувся на шедевральну передачу від Віктора Циганкова. Гол Вівчаренка став вирішальним, адже він зрівняв рахунок та вивів українську команду вперед за двома матчами - 1:1 (2:1).

Відео голу

Матч у підсумку завершився з рахунком 2:1 (загальний - 3:1) на користь Динамо. У раунді плей-оф кваліфікації кияни зустрінуться із португальською Бенфікою.

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