Караваєв красивим голом приніс Динамо перемогу над Штурмом - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське Динамо грало проти австрійського Штурма. Головним героєм зустрічі став Олександр Караваєв.

Найцікавіше, що Караваєв узагалі спочатку не був у стартовому складі на поєдинок, але з'явився із перших хвилин замість Віктора Циганкова, який зазнав травми на розминці.

На 28-й хвилині гри Караваєв результативно відгукнувся на пас із лівого флангу від Владислава Дубінчака, у неповторному стилі пробивши в один дотик.

Відео голу

Матч-відповідь відбудеться у Граці 9 серпня. Початок - о 21:30 за київським часом.

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