Динамо здолало Штурм у кваліфікації Ліги чемпіонів

Переможець протистояння визначився у додатковий час

Джерело - Чемпіон.

У матчі-відповіді третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу київське Динамо на виїзді протистояло Штурму.

У першому таймі матчу господарі відкрили рахунок. У другому таймі забитих голів не було і було призначено додатковий час. У першому овертаймі після передачі Циганкова Вівчаренко зрівняв рахунок. Наприкінці овертайму Штурм залишився у меншості - Саркарія отримав друге попередження. На 112-ій хвилині київська команда вийшла вперед - з передачі Буяльського відзначився Циганков.

Динамо вийшло до наступного етапу змагань, де зіграє з Бенфікою. Нагадаємо, що Бенфіка впевнено пройшла Мідтьюлланн з Данії (за сумою двох матчів 7:2).

Ліга чемпіонів 2022/23

Третій кваліфікаційний етап

Матч-відповідь, 9 серпня

Штурм (Австрія) - Динамо (Україна) 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

Голи: 1:0 - 27 Гойлунд, 1:1 - 97 Вівчаренко, 1:2 - 112 Циганков

Штурм: Зібенхандль, Данте (Шнегг, 103), Вютрих, Аффенгрубер, Газібегович, Станкович (Фусейні, 103), Прасс (Вельс, 115), Хірлендер (Демаку, 103), Хорват (Ланг, 84), Хейлунн (Любич, 75), Саркарія.

Динамо: Бущан, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сирота, Забарний, Кендзьора (Караваєв, 71), Сидорчук, Шепелєв (Гармаш, 82; Андрієвський, 99), Шапаренко, Буяльський, Циганков, Бєсєдін (Ванат, 75).

Жовті: Станкович (11), Газібегович (90+4), Саркарія (90+4), Вютрих (105+2), Прасс (111), Демаку (120+1) – Сидорчук (90+4), Гармаш (93), Караваєв (100), Ванат (105+2), Циганков (116), Бущан (118)

Червона: Саркарія (105+1, друге попередження)

Перший матч 0:1